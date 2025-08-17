Üsküdar’da elinde satırla araçlara zarar veren kişi kamerada

OLAYIN MEYDANA GELMESİ

Üsküdar Ünalan Mahallesi Taylan Sokak'ta sabah saatlerinde, elinde satır bulunan kimliği belirsiz bir kişi, sokakta park halindeki araçlara zarar verdi. Saldırı sırasında şahıs sokakta bağırarak çevreyi de rahatsız etti.

ARAÇLARA VERİLEN ZARAR

Şüpheli, araçların kaporta ve lastiklerine hasar verirken, olay anı çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, şahsın panik ve korku yarattığı anlar net bir şekilde görülüyor.

POLİS EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI

Araç sahiplerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ÇEVRE SAKİNLERİNİN TEPKİSİ

Sokakta yaşayan vatandaşlar, şüphelinin davranışlarından duydukları korkuyu ve endişeyi dile getirerek, yetkililerin hızlıca müdahale etmesini istedi.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILAR

Polis ekipleri, bölgedeki güvenliği artırırken vatandaşları araçlarını mümkün olduğunca güvenli alanlara park etmeleri konusunda uyardı.