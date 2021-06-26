Haberler Video Haber Videoları Uşak’ta 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak’ta 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Uşak’ta 16 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
26.06.2021 17:49
Ana Sayfa 00:51
İmparator Tatlıses hakkında...
Ana Sayfa 03:18
Alman ve İngiliz'in Kanal...
Ana Sayfa 05:43
Başkan Erdoğan'dan...
Ana Sayfa 05:49
İyi getirdiğini duydu ekti!...
Ana Sayfa 03:40
Melek İpek YKS'ye girdi! İşte...
Ana Sayfa 00:39
Asrın projesinde ilk adım!...
Ana Sayfa 00:47
Bikinili Aslıhan Güner doğal...
Ana Sayfa 07:01
Yiğit Marcus Aral Kerem...
Ana Sayfa 00:28
Yeni görüntüler ortaya çıktı
Ana Sayfa 03:13
Kanarya'da seçim heyecanı!...
Ana Sayfa 01:34
Alişan açıkladı yengesi...
Ana Sayfa 00:56
Survivor 2021 şampiyonu belli...

Uşak’ta Denizli’den getirilen 16 bin 458 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüpheli şahıslardan 1’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Uşak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Denizli'den Uşak'a uyuşturucu madde getirileceği istihbaratına ulaştı.

Bilgiler doğrultusunda polis uygulama noktasında şüpheli ticari taksi durduruldu. Takside yapılan aramada bagajda bulunan bir çanta içerisinde 16 bin 458 adet sentetik ecza hap, bir adet ruhsatsız tabanca ve 11 adet mermi ele geçirildi.

Taksi sürücüsü T.D. ve şüpheli kadın G.L. ekiplerce gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan taksi şoförü serbest bırakılırken G.L. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber Videoları