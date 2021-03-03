Uşak, virüsü yenen iller arasında yerini aldı sırrını tarhana ile açıkladı: ABD'liler sabaha kadar internette çorba tarifi aradı

Uşak, virüsü yenen iller arasında yerini aldı. Sırrını tarhana ile açıkladı. Bunu duyan ABD'liler sabaha kadar internette çorba tarifi aradı. Gurme Vedat Milör ise tartışmayı noktaladı: Oh bee! kelle paçadan kurtulduk...

Türkiye aylar sonra normalleşme kararı verdi. Düşük riskli illeri mavi ile işaretledi. Batı'da sadece Uşak vaka sayısını 100 binde 18'e indirdi. Tarhana içerek bu kategoriye girdi. Türkiye, "Neler oluyor" dedi. 514 bin can veren ABD ise hem Uşak'ı hem tarhanayı merak etti.

Türkiye, Coronavirüs'e savaş açtı. Aldığı sıkı tedbirler sayesinde vaka sayısı azaldı. İller risk grubuna göre renklere ayrıldı. Dün yüksek riskli olmayan mavi, sarı ve turuncu renkli illerde yeni normalleşme başladı.

En dikkat çeken il ise Uşak'tı. Çevresi yüksek ve orta riski şehirlerin bulunduğu kentte vaka sayıları azaldı. Herkes, 367 bin 514 kişinin yaşadığı ilin sırrını araştırdı. Uşaklılar, maske ve mesafe kuralına uyduklarını ama en çok da kentin yöresel lezzeti tarhanayı tükettiklerini açıkladı. Bunun üzerine sosyal medya yıkıldı. 'Türkiye'nin örnek kenti uşak' yorumları yapıldı.

ABD'NİN DE GÜNDEMİ

Uşak'ın başarısı dünyanın ilgisini çekti. 500 binden fazla insanın öldüğü ABD'nin de gözü kentin üzerindeydi. Oregon, Virginia ve New Jersey eyaletleri, kentte alınan tedbirleri inceledi. Bölge halkının tarhana tükettiğini öğrendi. Bu yöresel lezzetin formülünü merak etti.

ÜNLÜ GURMEDEN LEZZETLİ ÇAĞRI

Coronavirüs'e karşı mücadelede Doğu Anadolu ve Uşak 'düşük riskli' il seçildi. Gurme Vedat Milor bu başarıda yöresel lezzetlere dikkat çekti. Bilim adamlarına seslendi. "Umarım tarhana, büryan ve muhtelif kebaplar ile COVİD arasındaki ilişki bir akademik araştırmaya konu olur (!)" dedi!

TREND UŞAK!

UŞAK, Hababam Sınıfı'ndaki çalışkan Ahmet gibi...

Z Kuşağı değil artık Z Uşak'ı!



UŞAK'TA vakalar tekrar sayılacak, sandıkları terk etmeyin.

MESLEK lisesinde çalışkan öğrenci gibisin Uşak!



UŞAK tam olarak 'Oğlum sana güveniyorum ama çevrene güvenmiyorum'

ŞEHİRDE zaten hayat olmadığı için çok normal. Mekanların açılması bir farklılık yaratmayacak.



ALKOLLÜ ortamda alkol içmeyip mezelerden takılan masum genç.

ELİMİZDE büyük bir koz var o da Tarhana arkadaşlar. Tavsiye ediyorum

ÇEVREMDEKİ tüm olumsuzluklara karşı Uşak gibiyim.

UNİTED KONYA!

Türkiye, Corona ile mücadelede yeni normale başladı. İller kategorilere ayrıldı. Konya kırmızı yani en riskli iller arasında yer aldı! Ancak bazı vurdumduymazlar bunu umursamadı!

Ekipler, Selçuklu'da bir eğlence mekanına operasyon yaptı. 60 kişiye 243 bin TL ceza uygulandı. İngiltere'de de bir Türk ortalığı karıştırdı. Woodford bölgesinde bulunan Melin Restoran, salgın sırasında aylarca yasadışı kulüp gecelerine ev sahipliği yapmaktan suçlandı.

Yasadışı etkinliklerinden dolayı, 'Covid fabrikası' olarak adlandırıldı. Restoranın sahibi Ali Melin'in ise tepkiler üzerine Dubai'ye gittiği ortaya çıktı.