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Uşak Banaz'da tomruk yüklü traktörün devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Uşak Banaz'da tomruk yüklü traktörün devrildi: 1 ölü 1 yaralı
30.06.2023 16:06

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Uşak Banaz Baltalı Köyünde tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Uşak'ta tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Uşak'ın Banaz ilçesi Baltalı Köyü yakınlarında A.A. (28) idaresindeki 35 PPV 34 plakalı tomruk yüklü traktör henüz belirlenemeyen bir sebepten kontrolü kaybolarak devrildi. İhbar üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada traktör sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırılırken yolcu bölümündeki Erdal Türkmen'in (51) hayatını kaybetti. Türkmen'in cenazesi yapılan inceleme sonrasında Uşak Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olaya ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

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