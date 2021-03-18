Ünlü tarihçi Mehmet Genç hayatını kaybetti

Türkiye’de tarih alanında yaptığı önemli çalışmalarla tanınan Prof. Dr. Mehmet Genç, vefat etti. Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde iktisadi gelişmeleri anlatan çalışmalarıyla bilinen Mehmet Genç, 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Ödülüne layık görülmüştü.

Tarihçi Mehmet Genç, tedavi gördüğü hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Twitter hesabından yaptığı açıklama ile Genç'in vefat haberini duyurdu ve taziye mesajı yayımladı. Kalın mesajında, "Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yaptığı açıklamada, "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir." Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı. Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi. Hocama Allah'tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

MEHMET GENÇ KİMDİR?

4 Mayıs 1934 Artvin, Arhavi doğumlu olan Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953'te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nü 1958'de bitirdi. Kısa bir süre Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yaptı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalıştı. Sanayi Devriminin Osmanlı Sanayiine Etkisi adlı doktora tezini hazırladı. Aynı enstitüde 1965'ten 1982 yılına kadar "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalıştı. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşivi'nde çalışmaya başladı. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri oldu.



1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde "İktisat Tarihi" ve "Tarih Metodolojisi" dersleri vermeye başladı. Konsolide bütçe üzerine çalışmalar yaptı.



1973'ten itibaren "Osmanlı İktisat Tarihi" alanında birçok yerli ve yabancı birçok seminere ve toplantıya katıldı.1985-1988 yılları arasında TRT'de danışman olarak çalıştı ve burada birçok kültür ve bilim sohbetleri yaptı. 1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'de Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri veren Genç, 2002 yılında bu okuldan emekli oldu.