Ünlü sunucu Beyazıt Öztürk’ten aşı çağrısı: Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası kapsamında sanatçı Beyazıt Öztürk’ün yer aldığı kamu spotu hazırlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen Kovid-19 aşılama kampanyası kapsamında hazırlanan, sanatçı Beyazıt Öztürk'ün vatandaşları aşı olmaya çağırdığı kamu spotunu paylaştı.

"Kolları Sıvıyoruz" sloganıyla yürütülen kamu spotunda Beyazıt Öztürk, "Hiçbirimizin yapısı birbirimizden ayrı kalmaya, hayatı kısıtlamalarla yaşamaya uygun değil. Bugünleri bir daha yaşamamak için aslında yapmamız gereken şey çok basit. Normalleşmek için bilime ve aşıya güvenin" dedi.