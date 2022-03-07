Ünlü model Bella Hadid'den Batı'ya 'çifte standart' tepkisi: Kaç Müslüman ülke alevler içinde?

Bella Hadid, sosyal medya hesabından, Kanada'da "Şair Mustafa" adıyla tanınan Müslüman müzisyen ve şair Mustafa Ahmed'in imzasını taşıyan bir şiiri paylaştı.





25 yaşındaki dünyaca ünlü model Hadid, paylaşımında, "Kendinize sorun, nasıl sessizce diğer adaletsizliklerde gezindiğinizi sorun... Eğer bu, son yıllarda bir savaşı ilk fark edişinizse, dünyadan değilsiniz... Kaç tane Müslüman ülke alevler içinde? Batı'nın istilalarıyla, acımasız insansız hava araçları saldırılarıyla, infazlarla, Çin'deki toplama kamplarıyla?" dizelerine yer verdi.







"ADALETSİZLİK ADALT İÇİN BİR TEHDİTTİR"

Hadid, savaştan etkilenen Müslüman ülkeler ile diğer ülkelere karşı davranış ve kullanılan dildeki farklılıkların vurgulandığı şiirin altına yazdığı notta, Hadid, "Adaletsizlik nerede olursa olsun, her yerde adalet için bir tehdittir." ifadesini kullandı.







Diğer yandan, Hadid, Ukrayna halkı için destek çağrısı yaptı.

Hadid, daha sonra yaptığı farklı bir paylaşımda da yardım kuruluşlarının bilgilerini vererek, Rusya'nın saldırılarının mağdurları için bağış yapma çağrısında bulundu.



GİGİ HADİD DEFİLE KAZANCINI UKRAYNA VE FİLİSTİN İÇİN BAĞIŞLAYACAK

Filistin asıllı Amerikalı model Gigi Hadid, 2022 sonbahar defilelerinden elde ettiği geliri Ukrayna ve Filistin için bağışlayacağını açıkladı.

Hadid, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve Filistin'deki duruma atıfta bulunarak "tarihin yürek burkan ve travmatik zamanlarında" işi dolayısıyla defilelere çıktığını belirtti.





Paylaşımında, 2022 sonbahar defilelerinden kazandığı parayı, "Ukrayna'da savaştan zarar görenlere yardım etmek ve Filistin'de aynı şeyleri yaşayanları desteklemeye devam etmek" için bağışlayacağını ifade eden Hadid, insanların birbirlerini politik görüş, ırk ve din ayırmaksızın kardeş olarak görmesini umduğunu vurguladı.

Hadid, savaşın bedelini liderlerin değil masum hayatların ödediğini kaydederek "Ellerinizi Ukrayna'dan çekin, ellerinizi Filistin'den çekin, barış, barış, barış." ifadelerini kullandı.





Aralarında tasarımcı Donatella Versace, Danimarkalı süper model Helena Christensen, Filistinli-Kanadalı tasarımcı Leen Al Ghouti ve model Mariacarla Boscono'nun da bulunduğu birçok isim Hadid'in paylaşımına yorum yaptı.

Gigi Hadid, model arkadaşlarını da bağış yapmaya çağırdı.