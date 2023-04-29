2026 YILINA KADAR...

Salome, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan III. Dünya Savaşı'nın 2024-2026 yılları arasında çıkabileceğini söyleyerek "Kaçacak delik arayacaksınız" dedi.Salome Deccal'in dönüşüyle ilgili ortaya attığı iddiayla herkesi şaşırttı.Bunun sonun başlangıcının olacağını da öne sürdü.Bu sosyal medyada ürkütücü bir senaryo olarak görüldü.Salome, Deccal'in Avrupa'dan değil, 2024 ile 2026 yılları arasında kendini tam olarak göstereceği ve Avrupa dışından geleceği konusunda bazı iddialar öne sürdü.Salome ayrıca, Deccal'in gelişi ile ilgili kehanetinin bir para birimine geçişle ilgili olduğunu da belirtiyor.Bu para birimi ve ekonomik sistemle ilgili önemli bir değişim öngörüyor olabilir.

SALOME'NİN YAPTIĞI DİĞER TAHMİNLER

Athos Salome, geçmişte birçok önemli olayı önceden tahmin etti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümü: Salome, Kraliçe Elizabeth'in öleceği tarihi öngörmüştü.Ukrayna-Rusya savaşı: Salome, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanacak bir savaşı önceden tahmin etmişti.

Dünya Kupası finali: Salome, Fransa ya da Arjantin'in kazanacağını önceden söylemişti.