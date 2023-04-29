Haberler Haber Videoları Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi! 2026 yılını aklınıza kazıyın! Kötü günler bitti şimdi sırada daha...

Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi! 2026 yılını aklınıza kazıyın! Kötü günler bitti şimdi sırada daha...

Ünlü kahin Athos Salome kehanetleri için tek tek tarih verdi! 2026 yılını aklınıza kazıyın! Kötü günler bitti şimdi sırada daha...
29.04.2023 10:50

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Athos Salome geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bir kahin olarak biliniyor. Koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi önemli olayları önceden öngördüğü iddia edilen Salome, şimdi de 2026 yılına dair bazı kehanetler ortaya attı. Ortaya attığı iddialarla dönem dönem gündeme gelen ünlü kahin 2024 ile 2026 yılları arasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Haber Videoları
Athos Salome ünlü bir kahin olarak tanınıyor. Geçmişte yaptığı tahminlerle dünya genelinde dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Salome'nin birçok kişi tarafından kabul edilen tahminleri arasında koronavirüs pandemisi, Kraliçe Elizabeth'in ölümü ve Ukrayna-Rusya savaşı gibi olaylar yer alıyor. Gelecek için çeşitli kehanetlerde bulunan Athos Salome yeni kehanetleriyle duyanları şaşırttı.

2026 YILINA KADAR...

Salome, tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak kabul edilebilecek olan III. Dünya Savaşı'nın 2024-2026 yılları arasında çıkabileceğini söyleyerek "Kaçacak delik arayacaksınız" dedi.Salome Deccal'in dönüşüyle ilgili ortaya attığı iddiayla herkesi şaşırttı.Bunun sonun başlangıcının olacağını da öne sürdü.Bu sosyal medyada ürkütücü bir senaryo olarak görüldü.Salome, Deccal'in Avrupa'dan değil, 2024 ile 2026 yılları arasında kendini tam olarak göstereceği ve Avrupa dışından geleceği konusunda bazı iddialar öne sürdü.Salome ayrıca, Deccal'in gelişi ile ilgili kehanetinin bir para birimine geçişle ilgili olduğunu da belirtiyor.Bu para birimi ve ekonomik sistemle ilgili önemli bir değişim öngörüyor olabilir.

SALOME'NİN YAPTIĞI DİĞER TAHMİNLER

Athos Salome, geçmişte birçok önemli olayı önceden tahmin etti.

Kraliçe Elizabeth'in ölümü: Salome, Kraliçe Elizabeth'in öleceği tarihi öngörmüştü.Ukrayna-Rusya savaşı: Salome, Ukrayna ve Rusya arasında yaşanacak bir savaşı önceden tahmin etmişti.

Dünya Kupası finali: Salome, Fransa ya da Arjantin'in kazanacağını önceden söylemişti.

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