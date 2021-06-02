İstediği üniversitede okumak isteyen milyonlarca kişi Üniversite sınavı ne zaman? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Her yıl ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavda barajı geçenler ve iyi puan alanlar istedikleri okul ve bölüme yerleşme şansını elde ediyor. Koronavirüs nedeniyle bazı sınavlar ertelenirken Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ne zaman düzenlenecek? Sorgulamaları da yoğun bir şekilde yapılır oldu, işte ayrıntılar…

Üniversite sınavı ne zaman? Üniversite sınavı YKS ertelendi mi, ne zaman düzenlenecek? Sorularının cevapları arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. ÖSYM tarafından TYT ve AYT ve YDT oturumları için tarihler belirleniyor ve adaylara duyuruluyor. Peki 2021 yılı üniversite sınavı olan YKS hangi tarihte gerçekleşecek? Hangi konulardan kaç soru sorulacak? İşte üniversite hayaliyle yanıp tutuşanların merak ettiği bilgiler…

ÜNİVERSİTE SINAVI ERTELENDİ Mİ?

Vaka sayıları yükselmediği takdirde bu yılki üniversite sınavının iptal olması beklenmiyor.

2021 ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin yayımladığı bilgilere göre TYT sınavı 26 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Akabinde ise 27 Haziran tarihinde AYT sınavı tamamlanacak. Aynı gün YDT sınavı da gerçekleşmiş olacak.

Bu sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde erişime açılacak.

ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmeleri zorunlu olacak.

YKS SINAV SÜRESİ!

Alan Yeterlilik Testi (AYT) 180 dakika

Temel Yeterlilik Testi (TYT) 135 dakika

Yabancı Dil Testi (YDT) 120 dakika

SINAVDA ÇIKACAK SORULAR!

Birinci oturum olarak bilinen Temel Yeterlilik Testinde (TYT) öğrencilere 40 Türkçe, 20 Sosyal Bilimler (5 Tarih, 5 Coğrafya, 5 Felsefe, 5 Din Kültürü) 40 Temel Matematik ve 20 Fen Bilimleri sorusu yöneltilecek. Fen Bilimleri alanında adaylara 7 Fizik, 7 Kimya ve Biyolojiden 6 soru sorulacak.

İkinci Oturum Alan Yeterlilik Testinde Türk Dili ve Edebiyatından 25 soru, Coğrafya-1'den 6 soru, Tarih-1'den 10 soru, Matematik dersinden 40 soru, Coğrafya-2'den 11 soru, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinden 6 soru yöneltilecek. Ayrıca Felsefe grubundan ( Felsefe, Mantık, Psikoloji, Sosyoloji) 12 soru sorulurken Tarih-2'den 11 soru sorulacak.

Yabancı Dil Testinde ise öğrencilere toplam 80 soru yöneltilecek.