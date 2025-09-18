Üniversite öğrencisi Ayşe Tokyaz cinayetinde kan donduran detaylar: 2 polise hapis istemiyle dava açıldı!

11 Temmuz'da müşteki Esra Tokyaz'ın kardeşi Ayşe Tokyaz'ın eski polis memuru Cemil Koç tarafından zorla alıkonulduğu ve şiddete maruz kaldığı ihbarı üzerine geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. Ancak soruşturma, 13 Temmuz'da Eyüpsultan'da yeşillik alanda bir valiz içerisinde Ayşe Tokyaz'ın cansız bedeninin bulunmasıyla cinayet soruşturmasına dönüştü.

Polis Memurları Nasıl Ortaya Çıktı?

Cinayet zanlısı Cemil Koç'un, maktulün ablası Esra Tokyaz'ı 12 Temmuz'da WhatsApp üzerinden arayarak hakkında verilen ifadeden haberi olduğunu belirtmesi, soruşturmayı farklı bir boyuta taşıdı. Bu durum üzerine, zanlıya bilgiyi aktaranların tespiti için özel bir çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı araştırmalar sonucunda, "polnet-4" sistemi üzerinden Malatya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru N.Ç.'ye ait ekrandan erişim sağlandığı belirlendi.

Sanık Polislerin Savunmaları: Kimlik Numarası Paylaşımı ve Sistem Sorgulaması

İddianamede yer alan bilgilere göre, sanık polis memuru N.Ç., eski arkadaşı Cemil Koç'un kendisini ısrarla İstanbul'a çağırması ve şüpheli davranışları üzerine Koç hakkında araştırma yapmak istediğini belirtti. Hafta sonu olması nedeniyle şubede bulunan diğer sanık polis memuru Z.B.'yi arayarak kendi sistem şifresini ve Cemil Koç'un kimlik numarasını verdiğini, Koç'un aranması olup olmadığını sorgulamasını istediğini ifade etti. N.Ç., maktul Ayşe Tokyaz olayıyla ilgili Koç'a bilgi vermediğini savundu.

Diğer sanık polis memuru Z.B. ise N.Ç.'nin isteği üzerine Cemil Koç'un kimlik numarasını sorguladığını ve olay özetine ilişkin evrağın fotoğrafını çekerek N.Ç.'ye gönderdiğini kabul etti. Z.B., kişisel bir istek olduğundan şüphelenmediğini ve sorgulamayı şube konularıyla ilgili sandığını belirtti.

İddianame Kabul Edildi: Yargılama Süreci Başlıyor

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık N.Ç.'nin suçtan kurtulmaya yönelik savunmasına itibar edilemeyeceği, Cemil Koç'un isteği üzerine sorgulama yaptırarak elde edilen bilgileri Koç'a aktardığı vurgulandı. Sanık Z.B.'nin ise N.Ç.'nin yönlendirmesiyle eyleme yardım eden sıfatıyla katıldığı ifade edildi.

Her iki sanık polis memuru N.Ç. ve Z.B. hakkında "görevi kötüye kullanma" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 3 yıl 6 aydan 8 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianame, Küçükçekmece 7. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi ve sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Cinayetle İlgili Geniş Kapsamlı Tutuklamalar

Ayşe Tokyaz'ın cesedinin bulunmasının ardından yürütülen soruşturmada, Cemil Koç'un cinayetle ilgili olduğu tespit edilmişti. Koç'un "görevi yaptırmamak için direnme", "tehdit", "hakaret", "kasten yaralama" gibi suçlardan polislik mesleğinden ihraç edildiği ortaya çıkmıştı. Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından Cemil Koç ve bazı polislerin de aralarında bulunduğu 7 zanlı tutuklanmıştı. Soruşturmanın devamında cinayete ilişkin bilgi aktardığı ve cinayetle bağlantısı olduğu iddia edilen 4'ü polis 5 şüpheli daha tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.