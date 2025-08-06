Ümraniye’de yolcu otobüsü alev aldı: Yolcular son anda kurtuldu

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, şehirler arası yolcu otobüsünde yangın çıktı. Motor kısmından başlayan alevler kısa sürede tüm arka bölüme yayıldı. Yolcular tahliye edilirken otobüs kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Şerifali Mahallesi Alptekin Caddesi üzerinde yolcu almak için duran 34 MAZ 141 plakalı şehirler arası yolcu otobüsünde çıktı. Otobüsün motor kısmından dumanların yükseldiğini fark eden şoför, aracı durdurarak içerideki yolcuları hızla tahliye etti. Ancak kısa sürede büyüyen yangın, otobüsün arka bölümünü sardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kontrol altına alarak yangını söndürdü. Yangın sonrası otobüs hurdaya dönerken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Kazadan kurtulan yolcular yaşadıklarını anlattı. Turgay Kirişçi, "İki kez koku geldi. Dışarıdaki araçlardan sandık ama meğer otobüsten geliyormuş. Yangın tüpü istendi ama bulunamadı. Son anda yedek şoförü uyandırmışlar. Verilmiş sadakamız varmış," dedi.

Bir diğer yolcu Murat Karslı ise, "Koku gelince panik başladı. Yangın tüpü aradık ama bulamadık. Herkes kaçıştı. Çok şükür kimseye bir şey olmadı," diye konuştu.

Yolculardan Sami Sıraç Oruç da, "Anneme su verirken dumanları fark ettim. Önce toz sandım, sonra alevleri gördüm. Kapılar açıldı ve hemen indik," dedi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlattı.