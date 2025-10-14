Ümraniye’de yaya geçidinde motosiklet kazası kamerada

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişiye, hızla gelen motosiklet çarptı.

Yaya ve sürücü savrularak yaralandı

Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yayanın araçların geçmesini bekledikten sonra yola adım attığı anda hızla gelen motosikletin çarptığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.