Ümraniye’de yaya geçidinde motosiklet kazası kamerada

Ümraniye’de trafik ışıklarının bulunduğu noktada yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ve sürücü savrularak yaralandı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 12.00 sıralarında Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi Alemdağ Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ışıklarının bulunduğu yaya geçidinden karşıya geçmek isteyen bir kişiye, hızla gelen motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hem yaya hem de motosiklet sürücüsü metrelerce savruldu. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, yayanın araçların geçmesini bekledikten sonra yola adım attığı anda hızla gelen motosikletin çarptığı görüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

