Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu 37 kilo skunk ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçuna yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Ümraniye'de operasyon düzenledi.

Soruşturma kapsamında takibe alınan araç, Ümraniye'de durduruldu. Araç sürücüsü M.Y. polis tarafından gözaltına alındı.

37 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Araçta yapılan aramalarda, 33 parça halinde toplam 37 kilogram skunk türü uyuşturucu madde bulundu. Ele geçirilen maddelere el konuldu.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan M.Y., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlı hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan yürütülen tahkikat işlemleri sürüyor.