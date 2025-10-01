Ümraniye’de nalburda yangın: Alevler 3 katlı binayı sardı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 3 katlı binanın zemin katındaki nalburda çıkan yangın paniğe neden oldu. Alevler kısa sürede büyüyerek üst katlara sıçradı.

Yangın, saat 19.00 sıralarında Namık Kemal Mahallesi Talat Paşa Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri satan dükkanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek üst katlara yayıldı.

Yoğun duman ve patlama seslerini fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, binada ciddi maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.