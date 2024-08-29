Ümraniye'de cinayet! Öldürülüp boş inşaata atıldı!

Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024, 12:59 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024, 12:59

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen bir olay, mahalle sakinlerini tedirgin etti. Cemil Meriç Mahallesi Halk Caddesi üzerinde, yarım bırakılmış bir inşaat alanında erkek cesedi bulundu.

Vatandaşların İhbarı Üzerine Polis Harekete Geçti

Olay, bir vatandaşın inşaat alanında hareketsiz yatan bir kişiyi fark etmesiyle ortaya çıktı. Vatandaşın durumu hemen polis ekiplerine bildirmesi üzerine, olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, boş inşaat temelinde yatan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayet Şüphesi: Erkek Şahıs Önceden Öldürülmüş Olabilir

Elde edilen ilk bilgilere göre, hayatını kaybeden kişinin orta yaşlarda bir erkek olduğu ve cesedin daha önceden öldürülerek inşaat alanına atıldığı öğrenildi. Cenaze, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Mahalle Sakinleri Endişeli

Çevre esnafından Murat Çelik, sabah saatlerinden itibaren polis ekiplerinin bölgede olduğunu gördüğünü belirterek, "Komşulara sordum. Bir şahsın öldürülüp metruk araziye bırakıldığını söylediler. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri çalışma yapıyorlar" dedi.