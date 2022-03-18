Haberler Haber Videoları Ümraniye'de can pazarı! 4 katlı binadaki yangında pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar

Ümraniye'de can pazarı! 4 katlı binadaki yangında pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar

Ümraniye'de can pazarı! 4 katlı binadaki yangında pencereye çıkıp nefes almaya çalıştılar
18.03.2022 12:21

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Son dakika haberi... İstanbul Ümraniye'de 4 katlı bir binanın 3. katında çıkan yangında can pazarı yaşandı. Yoğun duman nedeniyle üst kattaki dairede mahsur kalan aile pencereye çıkarak nefes almaya çalıştı. Daireye giren itfaiye ekipleri mahsur kalan anne, baba ve çocuğu oksijen maskesi takarak dışarı çıkarmayı başardı. Yangın çıkan dairede yaşayan  Mesut Alpcan "Isıtıcı koltuğun üzerine düşmüş. Yangın ondan çıkmış. Her tarafı duman kapladı" diye konuştu. Bir mahalleli, "Yangın alt katta çıktı. Üst katta aile kapıyı açamadığı için mahsur kaldı. Camda beklediler. İlk gelmesi gereken merdiven aracı en son geldi" diye konuştu. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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