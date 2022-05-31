Ümraniye Dudullu Meydanı'nda dehşet anları! Bıçağı boğazına dayadı engel olmak isteyenlere saldırdı

Ümraniye'de bir şahıs, elindeki bıçakla cadde ortasına gelerek intihar girişiminde bulundu. Eli bıçaklı şahıs, kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşlara ve polis ekiplerini de bıçak çekerek uzaklaştırmaya çalıştı. Çevrede toplan an meraklı kalabalık ise olayı film izler gibi izledi.





Olay, dün akşam saat 19.30 sıralarında Ümraniye'de meydana geldi. İddiaya göre, elinde bıçakla cadde ortasına gelen vatandaş intihar girişiminde bulunarak elindeki bıçakla kendini kesmeye çalıştı. Durumu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İntihar girişiminde bulunan şahıs kendisini sakinleştirmeye çalışan vatandaşların da üzerine bıçakla yürüdü. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri çevreyi şeritle kapatarak önlem almaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından yaklaşık 1, 5 saat süren ikna çalışmaları esnasında intihar girişiminde bulunan vatandaş, polis ekiplerine de bıçak tutarak uzaklaştırmaya çalıştı. Uzun süren çabalar sonrası ikna edilemeyen vatandaş, biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. Olayı görüp toplanan meraklı kalabalık ise o anları adeta film izler gibi izledi.





"POLİSLERE BİLE BIÇAK ÇEKTİ"

Yaşanan olay esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafından Salim Tüfek, "Tam olarak şahsın kim olduğunu bilmiyoruz ama ortalığı birbirine kattı. Adam önüme gelen herkese bıçak salladı. Polislere bile bıçak çekti. Biber gazı kullanılarak etkisiz hale getirildi. İnsanlar çok fazla panik oldu. Burada saatlerce trafik kilitlendi" diye konuştu.