Ümitcan Uygun'dan pişkin savunma: Aleyna Çakır’ı küs olan ailesiyle ben barıştırdım

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Ümitcan Uygun'un yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden katılan Uygun, Aleyna Çakır ile tartıştığı evin kendisine ait olduğunu söyledi.

Aleyna Çakır'ın bulunduğu eve gelip darp ettiği öne sürülen Uygun, duruşmada evin tüm faturalarının kendisi adına olduğunu belirterek, üzerine atılı suçları kabul etmediğini ifade etti.





"ALEYNA ÇAKIR'I KÜS OLAN AİLESİYLE BEN BARIŞTIRDIM"

Kendisine ait evde Aleyna Çakır'ın ağabeyi Emrah E.'nin kız arkadaşıyla birlikte 10 gün kaldığını söyleyen Uygun, "Biz Aleyna'yla birlikte yaşarken ağabeyi de bize misafir olarak geldi kaldı. Ağabeyinin yanında kız arkadaşı da vardı ve 10 gün misafir ettik onları. Aleyna'nın ailesiyle arası pek yoktu. Ben de ağabeyiyle konuşup aralarını düzeltmek için annesi ve ağabeyiyle konuşup bunları barıştırdım" dedi.





Mağdur avukatları, olayın yaşandığı gün evde bulunan Enes Ö.'nün de duruşmada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme, yapılacak tanıklığın yargılamaya yeni bir delil katmayacağı yönünde karar vererek, duruşmayı 10 Aralık tarihine erteledi.





Aleyna Çakır, 3 Haziran'da Keçiören ilçesinde bir evde ölü bulunmuştu. Sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun'un Çakır'a şiddet uyguladığı anlara ait görüntüler sosyal medyada yer almış, bunun üzerine Ümitcan Uygun polis ekiplerince gözaltına alınmış, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Uygun, 5 Ağustos'ta evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun (25) ölümüyle ilgili baş şüpheli olarak tutuklanmıştı.

ESRA HANKULU CİNAYETİ

Esra Hankulu'nun 3 Ağustos'ta Mamak ilçesi Akdere semtindeki evde ölü bulunmasına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Adli Tıp Kurumundan istenen rapor, UYAP üzerinden dosyaya geldi.

Hankulu'nun evde ölü bulunmasıyla ilgili Ümitcan Uygun'un tutuklandığı soruşturma kapsamında adli tıp kurumu raporunda Hankulu'nun künt kafa travması sonrası meydana gelen iç kanama sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Raporda, Esra Hankulu'nun kafasını bir yere çarpmış veya kafaya bir cisimle vurulmuş olabileceği ifade edildi.

Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Dilan C. ve Furkan G., Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Uygun, 'kasten öldürme' suçundan çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza mahkemesince tutuklandı. Furkan G. ile Dilan C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olarak gösterilen Ümitcan Uygun, Esra Hankulu isimli genç kızın da ölümünde şüpheli olarak ortaya çıktı.

Olay 5 Ağustos tarihinde ihbar üzerine Ankara'nın Mamak ilçesi Akdere Mahallesi'nde polisler bir evde incelemede bulundu.

Evin içerisinde Esra Hankulu isimli genç kız ölü olarak bulundu. Yapılan incelemede Ümitcan Uygun'un bir gece önce Esra Hankulu ile birlikte geceyi geçirdiği tespit edildi.

Bunun üzerine Ümitcan Uygun, Esra Hankulu'nun ölümünden şüpheli olarak gözaltına alındı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.