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Ümit Özdağ: İyi Parti'nin onurunu sattınız

Ümit Özdağ: İyi Parti'nin onurunu sattınız
04.03.2021 11:44
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Ümit Özdağ, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Meral Akşener'i sert sözlerle eleştirdi ve partisinden istifa etti. Ümit Özdağ, ''Nasıl bir sarı sendikacılık varsa sarı muhalefetçilik var. Bugün sarı muhalefet partisinin şikayet eder göründüğü Cumhur İttifakı'nın nedeni Akşener'in seçimlere tek girememesidir. İYİ Parti'yi CHP'nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Ben bunu söyleyince İYİ Parti'dekiler bana kızıyorlar. İYİ Parti'nin onurunu sattınız. Bu söylediklerimin hepsinin kanıtı var.'' dedi.


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