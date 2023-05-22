Ümit Özdağ 'ikinci tur' için partisinin kararını ne zaman açıklayacağını duyurdu

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü rekor bir katılımla sandık başına gitmişti. Başkan Erdoğan'ın yüzde 49.51 oy aldığı seçim ikinci tura kalmıştı. Seçimin ikici tura kalmasıyla birlikte CHP medyasının ilk tur çekilmesi için tehdit ve baskı yaptığı Sinan Oğan ve Ata İttifakı'nın kimi destekleyeceği merak konusu olmuştu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, konuya ilişkin bir açıklamada bulundu.

Zafer Partisinden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın (23 Maıs) saat 11.00'de parti genel merkezinde düzenleyeceği basın toplantısında, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını açıklayacağı belirtildi.

Öte yandan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan,geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan ile görüşmüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; Başkan Erdoğan, Oğan ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürmüştü.

Görüşmenin ardından Sinan Oğan, yaptığı açıklamada ikinci tura kalan seçimlere ilişkin kararını bugün (22 Mayıs) 17:00'de Ankara'daki bir otelde basın toplantısı düzenleyerek açıklayacağını duyuruştu.

Ayrıca, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un bugün (22 Mayıs) saat 14.00'te Zafer Partisi Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.