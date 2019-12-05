Uludağ'da geceyi arazide geçirmek zorunda kalan AKUT üyeleri başından geçenleri anlattı 05.12.2019 06:55

Uludağ'da 2 amatör dağcının bulunmasına yönelik günlerdir yapılan çalışmalarda, geceyi arazide geçiren arama kurtarma ekipleri yaşadıklarını anlattı. Herhangi bir mahsur kalma ve kaybolmanın söz konusu olmadığını söyleyen ekipler, arazinin çok zor olması nedeniyle yavaş hareket ettiklerini ve bu nedenle havanın kararmasının ardından güvenli bir şekilde arazide konaklama kararı aldıklarını söyledi.