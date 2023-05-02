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Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu-Demirtaş, Akşener-Buldan pankartı CHP'nin ayarlarıyla oynadı! Kaftancıoğlu'ndan küstah tehdit

Ülkü Ocakları'nın Kılıçdaroğlu-Demirtaş, Akşener-Buldan pankartı CHP'nin ayarlarıyla oynadı! Kaftancıoğlu'ndan küstah tehdit
02.05.2023 09:23

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Ülkü Ocakları, 7'li koalisyon ve Kandil'in siyasi uzantısı HDPKK'nın aynı çizgide buluşmasını çok çarpıcı bir pankartla gözler önüne serdi. Kemal Kılıçdaroğlu-Selahattin Demirtaş, Meral Akşener-Pervin Buldan'ın yer aldığı pankart büyük ses getirirken, gerçekleri sindiremeyen CHP'de büyük hazımsızlığa neden oldu. Sosyal medya hesabından tehditler savuran CHP'li Kaftancıoğlu, “Gençleri zehirleyen sadece AKP değil Ülkü Ocakları da öyleymiş meğerse… Yalana, iftiraya sığınacak kadar çaresiz kalmış olmanız üzücü. Son kez uyarıyorum! iftiralarınıza devam ederseniz eğer ne yapacağımızı çok iyi biliyorum!” ifadelerini kullandı.

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