Giriş Tarihi: 25.04.2025 13:32:26

İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma ve iletişim altyapısına dair önemli açıklamalarda bulundu. Deprem sonrası ulaşımda ciddi bir sorun yaşanmadığını belirten Uraloğlu, özellikle iletişim alanında yaşanan yoğunluk nedeniyle GSM altyapısında bazı aksamalar olduğunu kabul etti.

Depremin ardından ilk 15 dakikada sesli görüşmelerde yoğunluk yaşandığını söyleyen Bakan, GSM üzerinden yapılan çağrıların yalnızca yüzde 75'inin karşılanabildiğini ifade etti. Uraloğlu, "Normalin 7 ila 10 katı arası bir çağrı trafiği yaşandı. Bu da bazı gecikmelere neden oldu. Ancak bugün üç büyük operatörle bir araya geldik ve yaşananları detaylıca değerlendirdik. İletişim altyapısını daha da güçlendirmek için gerekli adımları atacağız" dedi.

Ulaştırma tarafında ise demiryolu, karayolu, denizyolu ve havayolu sistemlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmadığını belirten Uraloğlu, İstanbul'un ana ulaşım arterleri olan D-100, TEM ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun sorunsuz çalıştığını vurguladı. Özellikle Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul'dan çıkmak isteyen vatandaşlar için kritik bir güzergâh olduğunu ve güvenli bir şekilde hizmet verdiğini söyledi.

Çamlıca Kulesi gibi büyük yapılarda da bir sorun olmadığını aktaran Uraloğlu, kulede sadece tedbir amaçlı tahliye gerçekleştirildiğini belirtti. Bakan, kriz anlarında vatandaşlara sesli arama yerine internet tabanlı haberleşme uygulamalarını kullanmaları çağrısında bulundu.