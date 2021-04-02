Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan A Haber'de Kanal İstanbul açıklaması: 710 milyar dolarlık ticaret hacmi var

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Türkiye'nin yaptığı ve yapacağı mega projelere ilişkin A Haber'e özel bir röportaj verdi. Bakan Karaismailoğlu Kanal İstanbul için 2021'de adım atılacağını belirtiken projenin 710 milyar dolarlık ticaret hacmi olduğunu söyledi. Sabiha Gökçen Metrosu için de tarih veren Karaismailoğlu, Ankara-Sivas YHT hattının Haziran ayında açılmasını planladıklarını ifade etti. İşte Karaismailoğlu'nun o açıklamaları...