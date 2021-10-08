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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye tepki!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan CHP'li İBB'ye tepki!
08.10.2021 22:30
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, A Haber canlı yayınında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tamamen algı operasyonlarına dayalı çalıştığını belirtti. İstanbul'daki metro simgesi polemiğine ilişkin konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Kimin ne yaptığı belli olmalı. Bir harfe takılmamak lazım" dedi. İETT otobüsü ve taksi sorunuyla ilgili değerlendirmeler de yapan Karaismailoğlu, "Raflardaki projeleri çıkarıp uygulamalılar. Eğitimli çalışanlar olması gerekiyor. UKOME'den bin taksi kararı alındı, uygulanmalı. UKOME'yi kimse siyasetine alet etmemeli" şeklinde konuştu.

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