Haberler Haber Videoları Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kanal İstanbul ve 1915 Çanakkale Köprüsü...
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu A Haber'de özel açıklamalarda bulundu. Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Şurası'nda 3 gün boyunca ulaşım ve haberleşme konuşuldu. Kapanış oturumunda hedeflerimizin bir kısmını açıklayabildik. Yeni hedefleri önümüzde koyduk, 50 yılı planladık." ifadelerini kullandı. Kanal İstanbul, 1915 Çanakkale Köprüsü ve yapımı devam eden ve planlanan projelere ilişkin de çarpıcı açıklamalar yapan Bakan Karaismailoğlu CHP'li İBB'nin İstanbul'da yaşattığı ulaşım krizine ilişkin de önemli tespitler yaptı.

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