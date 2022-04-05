RAMAZAN İMSAKİYE
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak"
05.04.2022 12:29

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak" dedi. Karaismailoğlu, "2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz" açıklamasında bulundu.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Lojistik Master Planı - Ulaştırma 2053 Vizyonu Lansmanı"na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Karaismailoğlu, "Kanal İstanbul ile jeopolitik gücümüz artacak" dedi.



Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

2053'e geldiğimizde bölünmüş yol ağımızı 38 bin 60 kilometreye, otoyol ağımızı ise 8 bin 325 kilometreye yükselteceğiz.

2023'te demir yolu ile taşınan yolcu sayısının 19,5 milyona yaklaşmasını öngörüyoruz. Bu rakamın 2035'te 145 milyonu, 2053'te ise 269 milyonu geçmesini hedefliyoruz.



2053'e kadar 8 bin 554 kilometrelik demir yolu hattını tamamlamayı öngörüyoruz.

Hızlı tren hatları, 2053'e kadar önemli derecede yaygınlaşacak, hızlı trenlerle bağlı il sayımız 8'den 52'ye çıkacak.

5'er yıllık planlamalarımız sonunda 2053 yılına geldiğimizde; demir yolu, kara yolu, deniz yolu, hava yolu ve haberleşme için 198 milyar dolar yatırım yapacağız.

56 havalimanıyla Türkiye yoğun bir havalimanı şebekesine sahiptir. Bu rakam, 2053 yılına kadar 61'e yükselecek.

2053'e kadar liman tesisi sayısı 217'den 255'e, lojistik merkez sayısı ise 13'ten 26'ya çıkarılacak.

2053'e kadar GSYH'ye katkımız 1 trilyon doları bularak, (198 milyar dolarlık) yatırım bedelinin 5 katından fazlasını kazandıracak.

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