RAMAZAN İMSAKİYE
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak
07.05.2021 22:35
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Kanal İstanbul projesi ile ilgili detayları anlatan Bakan Karaismailoğlu, "İnşallah haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız" dedi. Köprülerin ve Avrasya Tüneli'nin zarar ettiği yönündeki iddilara ilişkin konuşan Karaismailoğlu, "Avrasya Tüneli'nin yapılmasıyla 111 milyon saat tasarruf yapıldı. 4 yılda ekonomiye 6 milyarlık katkı oldu" ifadelerini kullandı. Bakan, ayrıca yerli ve milli tren için de tarih verdi.


HAZİRAN SONUNDA İLK TEMEL ATILACAK
Kanal İstanbul'un maliyeti yaklaşık 15 milyar dolar. İhaleye çıkılınca bu rakamlar düşecektir. Lider ülke olmak için Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Bu eşi benzeri olmayan boğazlara sahip çıkmamız gerekiyor. Genel projeye yük getirmeden bu projeyi yapacağız. Haziran sonu itibarıyla ilk köprümüzün temelini atacağız. 6 tane köprümüz var. 2021 yılı Kanal İstanbul için çok hareketli bir yıl olacak. Hem ülke ekonomisi kazanacak hem stratejik güç sağlayacak.

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