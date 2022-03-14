Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ndeki son durum ne?

Kanuni Sultan Süleyman Camisi Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, A Haber canlı yayınına katılarak Ukrayna'nın Mariupol şehrindeki Kanuni Sultan Süleyman Camisi'ndeki son durumu açıkladı. Camide tahliye edilmeyi bekleyenleri almak için bölgeye giden otobüsler şehrin 70 kilometre uzağında bekletiliyor. Konvoy, Ruslar sürekli ateş açtığı için ilerleyemiyor. Cami Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu camiye gelişlerin devam ettiğini söyledi, “Şehirde bulunan vatandaşların adresleri tespit ediliyor. Herkesi camide toplamaya çalışıyoruz.” açıklamasında bulundu.