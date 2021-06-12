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Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın sır ölümü! Sevgilisi Burak Ercan tutuklandı

Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın sır ölümü! Sevgilisi Burak Ercan tutuklandı
12.06.2021 09:17
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Son dakika haberleri... İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek hayatını kaybetti. O sırada evde bulunan sevgilisi Burak Ercan çıkarıldığı adli makamlarca "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.


İstanbul'da yaşayan 33 yaşındaki Ukraynalı model Anzelika Sraufant'ın balkondan düşerek hayatını kaybetti.

BALKONDAN DÜŞTÜ
Alınan bilgiye göre Anzelika Sraufant, İstanbul Sancaktepe'deki evinde bulunduğu sırada henüz bilinmeyen nedenle balkondan düştü.

Çevreden olayı görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Sraufant'ın hayatını kaybettiğini belirledi.




Ukraynalı modelin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olay sırasında evde bulunduğu belirlenen B.E. (32) ise gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen şüpheli Burak Ercan burada savcılığa ifade verdi.


Savcılık tutuklama talebiyle şüpheli Ercan'ı hakimliğe sevk etti.

ELLERİMDEN KAYIP DÜŞTÜ
Ercan'ın hakimlik sorgusunda Anzelika Sraufant'ın uyuşturucu almak için M.A.'yı çağırdığını, o sırada evde ikisinin bulunduğunu ve birden Sraufant'ın kendisini balkondan aşağıya attığını iddia etti.

Şüpheli Ercan'ın "Balkonda ben kendisini tutuyordum ancak ellerimden kayıp düştü. Daha önce de intihar girişiminde bulunmuştu. Defalarca kez bileklerini keserek fotoğraflar attı" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Burak Ercan'ın "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmesine karar verdi.

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