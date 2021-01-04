Son dakika haberi: Bodrum'da yalnız yaşayan Ukraynalı Kristina Novystka'nın komşuları kendisinden haber alamadı. Ev sahibi çilingir yardımıyla eve girdiğinde kapının karşısında elleri sandalyenin arkasına kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri Ukraynalı kadının hayatını kaybettiğini tespit etti. Ellerinin kelepçeli olması nedeniyle Kristina Novystka'nın öldürülmüş olma ihtimali değerlendirilirken kapının arkadan kilitli olması nedeniyle intihar ihtimali üzerinde de duruluyor. Bu ölüm akıllara 2003 yapımı Kevin Spacey ve Kate Winslet'in başrolündeki "Ölümle Yaşam Arasında" filmini akıllara getirdi.

Bodrum'da evinde ölü bulunan Ukraynalı 30 yaşındaki Kristina Novytska'nın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor. Şüpheli bulunan tüm yönleriyle araştırılan olayda cinayet ihtimali de değerlendiriliyor.

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Eskiçeşme mahallesinde yaşanmıştı. Novytska'dan iki gün boyunca haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu ailesine bildirdi. Kendilerinin de kızından haber alamadıklarını belirten ailesi ev sahibini aradı.

Eve çilingir yardımıyla giren ev sahibi, Kristina Novytska'yı sandalye üzerinde, elleri arkadan kelepçeli ve başına poşet geçirilmiş halde buldu.

Ev sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Novytska'nın hayatını kaybettiği tutanak altına alındı.

BAŞINDAKİ AĞRILAR NEDENİYLE İNTİHAR İHTİMALİ DÜŞÜNÜLÜYOR

Uzun süredir başında ağrılar olduğu ve tedavi için sık sık ülkesine gittiği öğrenilen Kristina Novytska'nın, başındaki dayanılmaz ağrılar nedeniyle intihar edebileceği üzerinde durulurken, cinayet ihtimali de didik didik araştırılıyor.

Polis, iki kişinin ifadesini alırken, çevredeki güvenlik kamerası kayıtları da incelemeye alındı.

EN SON 31 ARALIK GÜNÜ YEMEK SİPARİŞİ VERDİ

Evinde elleri kelepçeli, başına poşet geçirilmiş ve sandalye üzerinde oturmuş halde cansız bedenine ulaşılan kadının; evin kapı anahtarının kilitli halde iç taraftan üzerinde olması, evin pencerelerinin kapalı olması gibi ayrıntılar göz önünde bulundurularak intihar etme olasılığının yüksek olduğu bildirildi. Olayın yaşandığı odada ipler, atkı ve mangal kömürü de bulundu.

Öte yandan sitenin güvenlik görevlisi, 6 aydır villada yaşayan Novytska'nın en son perşembe günü öğle saatlerinde yemek siparişi verdiğini söyledi.

AKILLARA "ÖLÜMLE YAŞAM ARASINDA" FİLMİ GELDİ

Novytska'nın ölümü, 2003'te yönetmen Alan Parker'ın "Ölümle Yaşam Arasında" adlı gerilim filmini akıllara getirdi. Kevin Spacey ve Kate Winslet'in başrolündeki filmde, idama karşı olan Prof. David Gale, tecavüz edildikten sonra feci şekilde öldürülen ve ağzı bantlı, başına poşet geçirilmiş, kelepçeli halde ölü bulunan meslektaşı Constance Harraway'in cinayet zanlısı olarak yargılanır ve aklanamayarak ölüm cezasına çarptırılır.

Gazeteci Bitsey Bloom ise araştırmaları sonucu Harraway'in intihar ettiğini ortaya çıkarır.