Ukrayna'dan üç gemi daha tahıl sevkiyatı için yola çıktı! POLARNET saat kaçta İstanbul'da olacak? Kaptanı açıkladı

Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından toplam 58 bin ton mısır taşıyan 3 geminin Türkiye, İngiltere ve İrlanda’ya gitmek üzere hareket ettiğini açıkladı. Ukrayna'dan tahıl yükleyen POLARNET gemisi kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler A Haber'de yaptığı açıklamada, "Akşam saat 10 sularında İstanbul boğaz girişinde oluruz." dedi. Öte yandan Tahıl ürünlerinin Ukrayna limanlarından emniyetli sevki için Milli Savunma Üniversitesi Yerleşkesinde oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinde görevli Türkiye, Ukrayna, Rusya ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri, tahıl almak üzere Ukrayna'ya gidecek boş gemide gerçekleştirilen denetimi tamamlandı.