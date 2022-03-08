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Ukrayna ve Rusya arasında barışın köprüsü Türkiye oluyor!

Ukrayna ve Rusya arasında barışın köprüsü Türkiye oluyor!
08.03.2022 11:55

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A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Özgür Tör Antalya'da yapılacak görüşmelerin Ukrayna ve Rusya arasında kalıcı bir barışa bir kapı aralayabileceğine dikkat çekti. Tör, "Türkiye'nin her iki devletle de iyi ilişkileri olduğu için biz arabulucu olmuş oluruz. Antalya'da yapılan görüşmeler daha samimi ve daha sıcak olur. Daha önceki görüşmeler taraftlar karşıdakinin elindeki kartı nedir anlamaya çalışacağı bir olurken burada barışın inşası bir tesisi için görüşme olur." dedi.

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