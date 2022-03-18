Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk A Haber'e konuştu: Mariupol'de hastanede 400 kişi rehin durumda

Ukrayna'nın Mariupol şehrinde mahsur kalan Türkler ve yakınlarından 65'i tahliye edildi. Kalanlar ne zaman ve nasıl tahliye edilecek? Bombaların altında tahliyeler nasıl gerçekleştiriliyor? Ukrayna tahliyelerden sorumlu Başbakan Yardımcısı İrina Vereshchuk, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Vereshchuk, "100'den fazla çocuk öldü, bu Putin'in stratejisi." dedi. Türk halkına da cağrıda bulundu. Vereshchuk ayrıca "Mariupol'de insani açıdan çok kötü bir durum var. İşgalciler tiyatroya ve hastaneye bomba atıyorlar. Bugün itibariyle hastanede 400 kişi rehin altına alındı çıkamıyorlar. " dedi.