Ucuza bulunca almış: Hoparlörden 2 bine yakın uyuşturucu hap çıktı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Kayalıbağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta aramada yapılırken narkotik köpeği bagajda bulunan hoparlöre tepki verdi. Bunun üzerine polis hoparlörü açtı, yaklaşık 2 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Araç sürücüsü A.S. (41) ve A.Y. (30) gözaltına alındı.



"Ucuza bulduğum için toplu aldım"

Emniyette ifadesi alınan şüphelilerden A.S., "Bağımlıyım, uyuşturucu bana ait. Ucuza bulduğum için toplu aldım" savunması yaptı. Diğer şüpheli A.Y. ise, "Maddeler ile alakam yoktur, benim değil" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüphelide çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.