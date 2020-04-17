Ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtan CHP'li İBB ekmek dağıtamıyor! Kuyruklar oluştu!

Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Yandaşı Sözcü'yü ücretsiz dağıtan CHP'li İBB vatadandaşa ekmet dağıtamıyor. Halk ekmek büfelerinde vatandaşın talebilen karşılık veremeyen İBB büfelerinin önünde yoğun kuyruklar oluştu. Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfelerinde vatandaşın kuyruğa girdiği görüldü.
Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de olduğu 31 belediye; halk ekmek büfelerinden ücretsiz Sözcü Gazetesi dağıtmıştı. Yandaşı Sözcü'yü ücretsiz dağıtan CHP'li İBB vatadandaşa ekmet dağıtamıyor. Halk ekmek büfelerinde vatandaşın talebilen karşılık veremeyen İBB büfelerinin önünde yoğun kuyruklar oluştu. Gazi Yunus Emre Mahallesi'nde bulunan Halk Ekmek büfelerinde vatandaşın kuyruğa girdiği görüldü.