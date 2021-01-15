UçanKuş Tv Sunucusu Gökhan Taşkın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun "çöp" yalanına şaştı kaldı: Gerçekten üçkağıt bu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı Twitter paylaşımı olay oldu. Kılıçdaroğlu çöpten ekmek toplayan çarşaflı kadınların görüntülerini servis ederek ‘İşte Türkiye’nin hali’ dedi. Videoda çöp toplayan kadınların dolandırıcı olduğu ortaya çıktı. Çarşaf giyen dolandırıcılar marketten aldıkları ekmeklerle çöplerin yanına gidiyor, insanların duygularını istismar ediyordu. CHP’nin 'çöp' siyaseti bir kez daha boşa çıktı. UçanKuş Tv Sunucusu Gökhan Taşkın, yaşananların perde arkasını A Haber mikrofonlarına açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dolandırıcıların görüntüsünü "işte halkın görüntüsü" diye paylaştı ve Büyük bir gafa daha imza attı.

Videoda çöplerin içerisinde çarşaflı kadınların ekmek topladığı görüntüler servis edildi. Ancak görüntülerdeki o kadınlar, İnsanların duygularıyla oynamak için sokaklarda çarşaf giyip dilenci rolü yapan bir şebekeydi.

UçanKuş Tv ekibinden Gökhan Taşkın, geride bıraktığımız günlerde evinin önünü mesken tutan bu şebekeyi ortaya çıkarmıştı. Dolandırıcılar marketten para ile aldıkları ekmeklerle Taşkın'ın oturduğu lüks bir sitenin önündeki çöplerin yanına gidiyor ve duygu sömürüsü yapıyordu.

Bunu gören vatandaşlar da ellerinden geldiğince bu dilencilere para veriyordu.

UçanKuş Tv Sunucusu Gökhan Taşkın, tüm yaşananların perde arkasını A Haber mikrofonlarına anlattı.

"O TWEETTE KULLANILMASI BENİ ÇOK ŞAŞIRTTI"

Taşkın, "Ben bu şekilde dolandırıcılık yapıldığına şahit olan bir gazeteciyim. Bunu defalarca da haber olarak yaptım. Yani bunun hele ki benim kullandığım, burada bu ortamda çektiğim görüntülerin o tweette kullanılması beni çok şaşırttı" açıklamasını yaptı.

"BU BİR TİYATRO, OYUN, GERÇEKTEN ÜÇKAĞIT..."

Lüks binalar ve rezidanslar önünde yapılan dilenciliği anlatan Gökhan Taşkın, "Bu kadın kim? Bu kadın nasıl olur da bizi bir vicdan sömürüsüyle 'bizi dolandırır diye yapılan bir haberden alınan bir görüntü bu bir tiyatro, oyun, gerçekten üçkağıt bu" dedi.

Videoya televizyoncu mantığıyla güzel bir montaj yapıldı.

Kılıçdaroğlu Geçtiğimiz yıllarda da Trabzon'da yaşayan Gülümser Adanur'un köpekleri için topladığı ekmeklerle algı yapmıştı.

Kemal Kılıçdaroğlu, ayrıca Eskişehir'de yaşayan Aysun Demir'i de "Çöpten yiyecek toplayan" kadın diye göstermişti. 4 katlı evi olduğu ortaya çıkan Demir, kendini rencide eden CHP Genel Başkanı hakkında şikayetçi olmuş dava açmıştı.











