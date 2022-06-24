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Üç ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

Üç ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı
24.06.2022 09:13

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İstanbul, Bursa ve Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyeti'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; FETÖ'ye yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukatlar, hukuk müşavirleri ve icra müdür yardımcılarının da bulunduğu 20 şüphelinin yakalanması için İstanbul, Bursa ve Ankara'da çok sayıda adrese baskın yapıldı. 17 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Üç kişinin ise yurt dışında oldukları belirlendi. Sabah'ta yer alan habere görei şüphelilerden bazılarının Avukat Mahrem İmamların kullanmış oldukları ve başkaları adına kayıtlı olan telefon hatlarıyla çok sayıda görüşmeler yaptıklarının belirlendiği ve ankesör tespitlerine göre ardışık arama kayıtları bulunduğunun tespit edildiği ifade edildi.

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