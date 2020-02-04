"Üç harflilerden çocuğum var, sakın girmeyin!" dedi ve... Müge Anlı'daki Adile Yeşilgöz şoke etti 04.02.2020 13:58

Müge Anlı'daki ikinci Palu vakası herkesi şoke etti. Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına katılan Adile Yeşilgöz ve babası Mehmet Hayri Yeşilgöz, dolandırıldıklarını belirterek Müge Anlı'dan yardım istedi. İkinci Palu vakası dedirten Adile Yeşilgöz'ün dolandırıcılık hikayesindeki detayları Müge Anlı'yı çileden çıkardı. Adile Hanım, sosyal medyadan tanıştığı İhsan isimli kişinin evlenme bahanesiyle, babası ve ağabeyi diye tanıttığı kişilerle birlikte evine geldiğini ifade etti. Bu kişilerin evde define var yalanını ortaya atıp, ellerinde avuçlarında ne varsa aldıklarını öne sürdü."Evinizde büyü var. Üç harflilerden çocum var benim, içeri girmeyin." diyerek dolandırılan Adile Hanım, evinden altın çıkacağını düşündü ve bu uğurda 350 bin lira değerindeki altınlarını kaybetti. İşte 4 Şubat Atv canlı yayınında Müge Anlı'daki 'üç harfliler var denilerek' kandırılan Adile Yeşilgöz'ün dolandırılma hikayesi...