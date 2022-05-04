Haberler Haber Videoları Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir

Twitter ücretli mi olacak? Elon Musk dünyaya duyurdu: Cüzi ücretleri olabilir
04.05.2022 15:16

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Son dakika haberleri... Twitter ücretli mi oluyor? Twitter’ı 44 milyar dolara almak için el sıkışan Elon Musk’ın bundan sonra ne yapacağını herkes merakla bekliyor. Musk’ın hedefinde açık kaynak algoritmalar, kimlik doğrulama ve herkese mavi tik var. Musk, 44 milyar dolara satın aldığı Twitter'ın bazı kullanıcıları için ücretli olmasını önerdi. İş insanları ve hükümet çalışanlarının sosyal medya platformunda kalmaları için cüzi bir ücret ödemeleri gerekeceğini söyledi.

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Twitter yönetim kurulunun, platformun Elon Musk tarafından satın alınmasını onaylamasının ardından Musk'tan bu açıklama geldi.

Elon Musk, sosyal medya platformunun şirket ve hükümetler için "cüzi ücretleri" olabileceğini açıkladı.

Twitter'ın "standart kullanıcılar için" ücretsiz olmaya devam edeceğini de vurguladı.

Musk daha önceki açıklamalarında, Twitter'ı "yeni özellikle geliştirerek daha iyi noktaya getireceğini" söylemişti. Musk, CNN'in bir haberini tweetleyerek sözlerine başladı. Haberde, bazı büyük ABD şirketleri, "Twitter eğer nefret söylemini sınırlayan moderasyon politikalarından geri adım atarsa şirketi boykot etmeye" çağrılıyordu.

Elon Musk, Twitter'ın moderasyon politikalarının ifade özgürlüğü için tehdit oluşturabileceği görüşünü savunuyor. Sosyal medya platformunu satın aldıktan sonra Musk, platformun kendi deyişiyle "niş" hale gelmesi için geliştirmeler yapmak istediğini söylemişti. Elon Musk'ın Twitter'ı devralma sürecinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor.

Musk anlaşmanın duyurulması öncesi Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Umarım beni en sert eleştirenler bile Twitter'da kalmaya devam eder, çünkü ifade özgürlüğü bu demek" ifadelerini kullanmıştı.

Musk, platformdan "trol" kullanıcıları da kaldırmayı ve tamamen gerçek kullanıcılarla devam etmeyi de hedeflediğini söylüyor.

Twitter'ın günlük kullanıcı sayısı 217 milyon. Benzer işlevleri olan Facebook'un günlük aktif kullanıcı sayısı olan 1,9 milyar kişi ile kıyaslandığında bu çok düşük bir sayı.

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