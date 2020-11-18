Twitter CEO'su Jack Dorsey'den Joe Biden itirafı: Yanlış yaptık

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından Twitter'in CEO'su Jack Dorsey, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden haberlerinin kısıtlanmasında yanlış yaptıklarını itiraf etti.

New York Post gazetesinin, Joe Biden'ın oğlunun yönetim kurulunda olduğu Burisma isimli Ukraynalı enerji şirketi ve Çin ile bağlarına ilişkin çıkan haberlerin sosyal medyada yayılması engellenmişti.

Hunter Biden'ın e-postalarının sızdırıldığı ve Joe Biden'ın Burisma ile ilişkisini ortaya koyduğu belirtilen haberi manşetlerine taşımayan ana akım Amerikan medyasının olayı "örtbas" ettiğini savunan Donald Trump, söz konusu haberin paylaşılmasını kısıtlayan Facebook ve Twitter'a da tepki göstermişti.

"YANLIŞ YAPTIK"

Twitter CEO'su Jack Dorsey, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'la ilgili bazı iddiaları içeren haberlerin kısıtlanması konusunda yanlış hareket ettiklerini kabul etti. ABD Senatosu Adalet Komitesi'nde yapılan oturuma katılan Dorsey, özellikle Cumhuriyetçi senatörler tarafından "taraflı olmakla" suçlandı.

Jack Dorsey, seçimler öncesinde Demokrat aday Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın Ukrayna'da yaptığı bir işle ilgili New York post gazetesinde yayımlanan haberlerin Twitter'da bloke edilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

Dorsey, "Hunter Biden'la ilgili söz konusu habere konu olan materyalin hacklenmiş materyal olması sebebiyle 2018 yılındaki bir düzenlememize uygun olarak, ilgili paylaşımların yayılması ilk etapta engellenmiştir.

Daha sonraki incelememizde konuyla ilgili attığımız adımın yanlış olduğunu kabul ettik ve 24 saat içinde düzelttik." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Teksas Senatörü Ted Cruz, Jack Dorsey'e, "Neden Twitter Cumhuriyetçi ve muhafazakar hesapları sustururken Demokrat hesaplara dokunmuyor?" sorusunu yöneltti.

DEMOKRATLAR LEHİNE HAREKET ETMEKLE SUÇLANIYOR

Twitter'ın kasıtlı olarak Cumhuriyetçi hesapların üzerine gittiğini ve ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına etiket konmasının siyasi bir tercih olduğunu savunan Cruz, "Twitter, seçimlerde hile olup olmadığını neye bakarak anlıyor ve bu yöndeki tüm açıklamalara hemen etiket koyuyor?" şeklinde konuştu.

Dorsey, demokrasinin ve seçimlerin bütünlüklü bir şekilde işleyebilmesi noktasında çaba gösterdiklerini ve hassas hareket ettiklerini söyledi.

ABD Başkanı Trump'ın seçimlerde hile yapıldığına ilişkin iddialarının yer aldığı paylaşımlara etiket koyup kısıtlama getiren Twitter, Demokratlar lehine hareket etmekle suçlanıyor.