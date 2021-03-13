Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’dan metro tepkisi! ‘Tuzla metrosunu 2029 sonrasını bıraktılar’

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Adalet ve Kalkınma Partisi grubu adına Bilim Teknoloji Haftası ve Tıp Bayramı Haftaları nedeniyle söz aldı. Kürsüden meclise hitap eden Başkan Yazıcı,’’ “Tuzla metrosu ne zaman açılacak biz anlayamadık? İBB kurumsal web sitesinde ve genel faaliyet kitapçığınızda; metro hattının 2022 yılı sonunda işletmeye alınacağı yazılmış. Performans programınızda ise 2023 yılında bitireceğinizi yazmışsınız. Metro İstanbul kurumsal web sayfanızda, kendi sitenizde metro ağ haritaları kısmında: Pendik-Tuzla metro hattının sadece bir istasyonunu 2024’e kadar yapacağınızı, Tuzla’ya kadar olan kısmı ise 2029 sonunda açılması planlanan hatlara almışsınız. Sayın Başkan, siz bunların hepsini farklı ajanslara mı yaptırdınız? Her mecliste bana ‘Tuzla Metrosu nerede, nerede?’ diyenler. Tuzla metrosunu 2029 sonrasını bıraktılar. Tuzla metrosu, yazılanlara bakılırsa, gerçekti hayal oldu. Her şey çok ama çok hayal oldu” dedi.