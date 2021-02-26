Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan CHP'li belediyelerdeki çöp yığınlarına esprili gönderme!

CHP'li Kadıköy ve Maltepe belediyelerinde işçilerin greve gitmesinin ardından sokakları çöp yığınları bastı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı CHP'li belediyelere esprili bir göndermede bulundu. Yazıcı, Kemal Sunal’ın Çöpçüler Kralı filminden akıllarda kalan müzik eşliğinde temizlik yapan personelin videosunu paylaştı. Yazıcı, personellerini ‘Heykeli dikilecek insanlarsınız’ diyerek tebrik etti.