TÜSİAD'ın 28 Şubat zihniyeti yine devrede! Darbeci generallerinin rütbeleri sökülürken TÜSİAD'daki 28 Şubat'çılara neden dokunulmuyor?

TÜSİAD'ın Yüksek İstişare Konseyinde yapılan "Laiklik" vurgusu tartışmalara neden oldu. Konuya ilişkin konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili İffet Polat "TÜSİAD'ın bu yaptığı açıklama bizler açısından çok şaşırtıcı değil. TÜSİAD bizim iktidarımız öncesi yani 2002 öncesi sivil toplum kuruluşları içerisinde vesayetçi Türkiye'nin ilerlemesini kalkınmasını engelleyen dış müdahalelere çanak tutan bir kurumdur." dedi. Yeniakit yazarı Ali Karahasanoğlu ise, konuyu bugünkü köşesine taşıdı. Karahasanoğlu, yazısında "TÜSİAD’ı, 28 Şubat sürecinde darbeci generallere verdikleri destekten tanıyoruz. 28 Şubat’ın darbeci generallerinin rütbeleri yıllar sonra da olsa söküldü, 14’ü cezaevine konuldu. Ama TÜSİAD’çılardan hesap sorulmadı." ifadelerine yer verdi.