TÜSİAD yine siyasete müdahaleye başladı! Tuncay Özilhan'ın 1970'leri hatırlatmasındaki amaç ne?

TÜSİAD Genel Kurulu’nda Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan demokrasiye ve işsizliğe dem vurdu. Ancak daha birkaç gün önce haksız yere işine son verdiği Migros işçileri evinin önünde eylem yapmıştı. Özilhan'ın demokrasiden dem vurması siyasete müdahale etmeye kalkmalarının net örneği olarak gözler önüne seriliyor. Konuyu köşesine taşıyan Dilek Güngör de Özilhan ile ilgili, "Sanki, bir gün önce haksız yere işine son verdiği Migros işçileri evinin önünde eylem yapmamışçasına bir konuştu ki… Ağzım açık dinledim" dedi. A Haber canlı yayınında konuyu değerlendiren Takvim gazetesi yazarı Bülent Erandaç ise "80 darbesinin de 28 Şubat darbesinin de arkasındaki isim TUSİAD" değerlendirmesinde bulundu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı ve Divanı, Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Haysiyet Divanı asil ve yedek üyelerinin seçimini gerçekleştirmek üzere toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan yine siyaseti hedef alan açıklamalarda bulundu.

Özilhan, "Hepimizin bildiği gibi 1970'li yıllar, Türkiye'nin dünya düzenindeki değişimi anlayamadığı, bu değişime ayak uyduramadığı yıllar oldu. Gelişmiş ülke hedefine ulaşmakta zaman kaybedildi. Demokratik hukuk devletine ulaşmak bir yana, bir askeri darbeyle daha karşılaşıldı. Siyaset karşı karşıya kalınan sorunları konuşarak ve uzlaşarak aşma iradesini gösteremedi. Ve en kötüsü de, ülke binlerce canını, özellikle de pırıl pırıl gencini yitirdi.

Sorunların parlamento içinde uzlaşı sağlanarak çözülmesi gereği ve bu konuda sivil topluma da büyük bir görev düştüğü tespiti bugün de bir o kadar doğru. Bu nedenle geçmiş 50 yılda olduğu gibi gelecek 50 yılda da TÜSİAD olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz. 50 yıldan beri savunduğumuz demokratik hukuk devleti, laiklik ve piyasa ekonomisi ilkeleri temelinde yaptığımız tespitleri ve önerileri ülkemizin yöneticileri ve kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngör, daha bir gün önce Migros işçileri ile yaşanan durumu unutan Tuncay Özilhan'ın demokrasi ve işsizlik vurgusunu eleştirdi.

Güngör, "Sanki, bir gün önce haksız yere işine son verdiği Migros işçileri evinin önünde eylem yapmamışçasına bir konuştu ki… Ağzım açık dinledim. Neden şaşırdığımı anlatayım. 85 gündür Migros depolarında eylem var. Depo, Liman, Tersane ve Deniz İşçileri Sendikası (DGD-SEN) üyesi 30'a yakın işçi işten atıldı." dedi.

YAZININ TAMAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

TUSİAD yine siyasete müdahale sinyalleri verirken CHP'nin algı operasyonlarının merkezi Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinden de skandal manşetler geldi. Cumhuriyet ve Sözcü gazetesinde yer alan manşetler eski Türkiye'yi hatırlatıyor.

PATRONLAR KULÜBÜNÜN 1970'LERİ HATIRLATMASINDAKİ AMAÇ NE?

Takvim Gazetesi yazarı Bülent Erandaç konuyla ilgili, "TÜSİAD'ı 1979'dan beri tanıyorum. 80 darbesinin de 28 Şubat darbesinin de arkasındaki isim TUSİAD. Türkiye'nin darbelerinin arkasındaki kuruluş. TÜSİAD bir ucuyla Londra ve ABD'deki IMF'ye bağlı. Türk siyasetinde hep rol alan bir kurum. Bir süredir susmuşlardı. Son zamanlarda özellikle Biden'ın göreve gelmesinin ardından küresel sermayenin devreye girmesi ile birlikte harekete geçtiler." dedi.