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TUSAŞ çalışanının kardeşi:
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TUSAŞ çalışanının kardeşi: "İlk haberi duyduğumda tatbikat mı acaba diye düşünüp ağabeyimi aradım”

Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024, 23:17 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2024, 23:17

TUSAŞ'ta yaşanan terör saldırısında güvenli bölgeye giden çalışanın kardeşi Erdem Akgüner, "Burası benim ağabeyimin çalıştığı yer. İlk haberi duyduğumuzda tatbikat mı acaba diye düşünüp ağabeyimi aradım” dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne (TUSAŞ) düzenlenen bombalı terör saldırısının ardından bir TUSAŞ çalışanının ağabeyi ve kardeşi açıklamalarda bulundu.
TUSAŞ binasında güvenli bölgeye giden çalışanın ağabeyi Orhan Akdündar, "Saat 17.00'den beri buradayız. Kardeşim var. 15.30-16.00 sıralarında bir iletişime geçtik. Pozisyon aldık içerdeyiz biz dedi. Bizim bulunduğumuz insan kaynakları binasında da patlama oldu dedi. Bizi almalarını ve güvenli bölgeye geçmeyi bekliyoruz dedi. Yarım saat, 45 dakika sonra tekrar konuştuk. Bizi güvenli bölgeye aldılar dedi" diye konuştu.

"İLK HABERİ DUYDUĞUMDA TATBİKAT MI ACABA DİYE DÜŞÜNÜP AĞABEYİMİ ARADIM"

TUSAŞ binasının içinde güvenli bölgeye giden çalışanın kardeşi Erdem Akdündar ise, "Başlangıçta daha ağır bir çatışma olmuştu. Baktım internetten burası benim ağabeyimin çalıştığı yer, o sırada bir yerler taranıyordu. Tam taranan yerin sol tarafı da benim ağabeyimin çalıştığı ofisti. İlk haberi duyduğumuzda yani bu görüntüleri görmeden önce ilk haberi duyduğumda, tatbikat mı acaba, diye düşünüp ağabeyimi aradım. Ağabeyime ulaşamayınca Orhan ağabeyimi aradım. Ağabeyim burada çatışma olduğunu, biraz önce bombanın patladığını söyledi. Daha sonra telefon kapandı. Telefon kapanınca ben bir daha ulaşamadım ağabeyime. Ağabeyim başka bir telefondan beni geri aradı. Güvenli bölgede olduklarını ama içeride yaralılar olduğunu söyledi. Allah inşallah bir daha ülkemize böyle şeyler yaşatmaz" ifadelerini kullandı.

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