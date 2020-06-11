Turuncu kategoride aranan terörist İzzet Yiğit etkisiz hale getirildi

11.06.2020 17:19

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, turuncu kategoride aranan terörist İzzet Yiğit'in etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen teröristin, 2016 yılında Diyarbakır‘ın Dürümlü Mezrası’nda 16 sivilin hayatını kaybettiği, yine aynı yılda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanı Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve 18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz.. Şehitlerimiz, rahat uyusunlar'

Diyarbakır Dürümlü Mezrası'nda 16 vatandaşımızı kaybettiğimiz, 36 evladın yetim kaldığı saldırının ve

18 Ağustos 2016'da Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü saldırısının faili Turuncu Kategorideki terörist İzzet Yiğit, kahramanlarımız tarafından etkisiz..



Şehitlerimiz, rahat uyusunlar🇹🇷 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 11, 2020

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Elazığ-Arıcak ilçesi Göresedağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin daha terörden arananlarda 1 milyon TL'ye kadar ödülle TURUNCU LİSTE'DE yer alan, Firaz Amed kod adlı İzzet Yiğit olduğu tespit edildi.

Etkisiz hale getirilen teröristtin, 2016 yılında Diyarbakır'ın Dürümlü Mezrası'nda 16 sivilin hayatını kaybettiği, yine aynı yılda Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırıda 3 polis memurunun şehit edildiği terör olaylarının faili olduğu belirlendi.

Etkisiz hale getirilen diğer teröristin TURUNCU LİSTE'DE yer alan, sözde Amed eyaleti "Ape Musa" alanı sorumlusu olan Devrim Devran kod adlı Salih Ekinci olduğu daha önce kamuoyuna açıklanmıştı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."