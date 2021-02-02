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TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'den Habertürk'teki kara propagandacılara tepki

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'den Habertürk'teki kara propagandacılara tepki
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TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Habertürk'ün Sabah Gazetesi yazarı Hilal Kaplan tarafından deşifre edilişi ile ilgili, "Gazetecilik bir kariyer planlama yeri değildir. Birileri gelip orda boy gösterip karşı mahalleye küfrederek kendilerine istikbal elde etme planı olarak görüyorlar. Bazen öyle bir şeye geliyor ki iş, haysiyet cellatlığına kadar gidiyor. Günümüzde sizin yaptığını her şey kayıt altındadır. O böyle yapmış dediğin zaman önünüze koyuyorlar "siz de böyle yaptınız" diye. O yüzden de konuşan biri kişi ne yaptım ben. Taş atarken benim evim camdan mıdır diye baksın. 4, 5 kişi arkadan sallayıp sonra da cevap hakkı verildiğinde de yayından almak, bunlar doğru değil." dedi.


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