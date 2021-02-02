TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'den dikkat çeken 'anayasa' açıklaması: Cumhur İttifakı "hodri meydan" diyecek

Başkan Erdoğan Kabine toplantısının ardından, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımızla bu konuda bir anlayış birliğine varmamız halinde önümüzdeki dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın sözlerinin ardından TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında "yeni anayasa" hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Yiğitel "Hükümetin sivil, demokratik ve çağdaş bir anayasa özlemi var" ifadelerini kullanırken AK Parti ve MHP'nin yeni anayasa konusunda muhalefete "hodri meydan" ifadelerini kullandı.