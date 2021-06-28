Türkiye'ye saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Suriyeli Semir el Hamid MİT istihbaratıyla Halep Aziziye'de yakalandı

Son dakika haberleri... Terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik hain planları MİT ve güvenlik güçlerinin çalışmalarıyla bertaraf ediliyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın istihbaratıyla Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist Suriyeli Semir el Hamid, Halep'in Aziziye bölgesinde yakalandı. Teröristin ifadesinden yola çıkan güvenlik güçleri 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirdi.

Türkiye, sınır güvenliğini ve yurt içindeki güvenliği sağlamak için yurt dışında da operasyonlara devam ediyor. MİT istihbaratıyla hareket eden güvenlik güçleri Suriye'de ve Irak'ta PKK'lı, DEAŞ'lı teröristleri ya direkt öldürüyor ya da yakalayıp Türkiye'ye getiriyor. Geçtiğimiz hafta kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist 'Ulaş Dersim' kod adlı Ulaş Doğan MİT istihbaratıyla etkisiz hale getirildi. DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Kasım Güler de Suriye'de yakalanıp Türkiye'ye getirildi ve tutuklandı. Bu hafta da teröristlere operasyonla başladı.

DEAŞ'LI TERÖRİST MİT İSTİHBARATIYLA YAKALANDI

MİT'in istihbaratıyla, terör örgütü DEAŞ üyesi Suriyeli Semir el Hamid, 17 Haziran'da Halep'in Aziziye bölgesinde yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

TÜRKİYE'YE YÖNELİK SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDI

Gözaltına alınan Semir el Hamid, Türkiye'ye yönelik bombalı saldırı hazırlığında olduğunu, kullanacağı patlayıcıyı gömdüğünü itiraf etti.

50 KİLO PATLAYICI

Teröristin ifadesinden yola çıkılarak bölgede kazı yapıldı. Kazıda, işlenmemiş şekilde yaklaşık 50 kilo TNT patlayıcı ele geçirildi.

DEAŞ'IN SÖZDE TÜRKİYE SORUMLUSU SURİYE'DE YAKALANIP TÜRKİYE'YE GETİRİLMİŞTİ

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının operasyonuyla Suriye'de yakalanarak Türkiye'ye getirilen terör örgütü DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu" Kasım Güler tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan Güler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren Güler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklandı.

MİT, Terörden Arananlar Listesi'nde kırmızı kategoride yer alan DEAŞ'ın sözde "Türkiye vilayeti sorumlusu Ebu Usame el Türki" kod adlı Güler'in, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçerek sansasyonel eylem yapmayı planladığı bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Takibe alınan Güler, Suriye'de düzenlenen operasyonla yakalanarak sorgulanmak üzere Türkiye'ye getirilmişti. Güler'in silah ve patlayıcılarla yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçme hazırlığında olduğu belirlenmişti.

Güler'in 2008-2010 yıllarında Afganistan-Pakistan bölgesine geçerek çatışma alanlarında faaliyet gösterdiği, 2014'te DEAŞ'a katıldığı tespit edilmişti.